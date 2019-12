Leggi la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cosa hanno cercato glisunel 2019? È quasi finito anche quest'anno e da Mountain View arriva il classico riepilogo annuale. A suscitare più curiosità, in Italia, ci sono naturalmente i casi di cronaca più popolari. La conduttrice delle Iene Nadia Toffa, morta quest'anno a causa di u

matteosalvinimi : Qui Milano. Io ho firmato per fermare il Fondo Ammazza-Stati e come me migliaia di Italiani nelle oltre 1000 piazz… - rikercommander : RT @claudio_2022: Hanno pensato bene di vietare i referendum per questioni internazionali nella nostra costituzione, tradendo il principio… - ilfoglio_it : Italiani popolo di navigator. Lo dice Google. Dalle ragioni della crisi di governo alle sardine, ecco la classifica… -