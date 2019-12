Green golden rule per scorporare gli investimenti verdi dal deficit

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Miriam Dalli, vicepresidente del gruppo Socialisti&Democratici all’Europarlamento, maltese di 43 anni, è alla conferenza dell’Onu sull’ambiente a Madrid nel giorno in cui a Bruxelles Ursula von der Leyen presenta il suonew deal, piano di de-carbonizzazione del continente destinato a cambiare l’agenda europea di questa legislatura o almeno a cambiare il dibattito in caso di fallimento. “Dobbiamo pensare ad una ‘’ per escludere glidal calcolo del”, ci dice Dalli in questa intervista telefonica. E su Malta, paese sconvolto dall’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la blogger impegnata in inchieste contro la corruzione, uccisa da esponenti legati al governo de La Valletta, Dalli dice: “Muscat ha annunciato che si dimette a gennaio. Io gli chiedo di fare presto e ...

