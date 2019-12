Garante-ex narcos | Ioia non ci sta | “Io sono un esempio | così migliorerò le carceri”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pietro, neocomunale dei detenuti, non ci sta a finire nel tritacarne delle polemiche. “La mia nomina adei diritti delle persone detenute napoletane è la dimostrazione che chi affronta la sua condanna e fa un percorso riabilitativo può diventare un aiuto per chi non ha voce, ed è inoltre unconcreto di rispetto della nostra costituzione. Ventidue anni di carcere mi hanno fatto comprendere bene qualii problemi che deve quotidianamente affrontare chi all’interno di quelle mura ci deve stare o ci lavora”. Ma l’ormai ex narcotrafficante del clan Giuliano non vuole sentir parlare di ostilità, anzi: “Alle critiche che ho ricevuto rispondo solo dicendo che sarò sempre a disposizione di chiunque voglia venire con me a conoscere e soprattutto aiutare le realtà penitenziarie napoletane”. Intanto sulla querelle ...

