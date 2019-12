Cristina Marino | identikit della compagna di Luca Argentero

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In questi giorni tutti i riflettori sono puntati su di lei:, ladi, in dolce attesa. L’ex gieffino e affermato attore ha annunciato ieri su Instagram la gravidanzabella 28enne, mandando i fan i visibilio. Ma chi è? Di certo sappiamo che è una mo, un’attrice e una blogger e che ha conquistato il cuore del bel, non appena quest’ultimo ha concluso la sua tormentata storia d’amore con Myriam Catania. Le origini diNata nel 1991 e cresciuta a Milano, da padre siciliano e madre pugliese. Comincia piccolissima a lavorare con la sua immagine, per spot e campagne pubblicitarie. Cresciuta diventa un’affermata moma anche un’amante del benessere, tanto che nell’era digitale ha trasformato la sua passione per la vita sana in un business, divenendo blogger ed influencer. Nel suo futuro ...

