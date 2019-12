Calendario Coppa Italia calcio femminile | orari e programma partite di oggi La guida

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella giornata odierna si svolgerà ilcompleto degli ottavi di finale della2019-2020 di. Tanti i confronti interessanti, tra i quali spicca senza dubbio il derby di Milano tra Inter e Milan: le due squadre si affrontarono anche negli ottavi di finale della passata stagione e fu una partita altamente spettacolare, che alla fine premiò le rossonere per 5-3. La Juventus, invece, detentrice del trofeo, giocherà in casa della Fortitudo Mozzecane, mentre l’altra finalista dell’anno scorso, la Fiorentina, proverà ad ottenere il pass per i quarti in quel di Ravenna. Ricordiamo che le sfide si disputeranno in partita unica: in caso di parità al 90′, si procederà con tempi supplementari e calci di rigore. Di seguito, l’elenco completo degli ottavi. Ore 12.30: Pink Bari-AS Roma Ore 14 Empoli Ladies-Tavagnacco Ore 14.30 Fortitudo ...

