Bruganelli su Bonolis | “Non si può pretendere la passione di un tempo”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Soniae Paolosono marito e moglie da anni, eppure si mostrano sempre molto affiatati. Raramente appaiono insieme in televisione, mentre sui rispettivi social sono molto attivi. A dire il vero, l’account del conduttore di Avanti un altro è gestito quasi sempre dalla donna, ma è proprio grazie a lei se vediamo anche la versione ‘casalinga’ del mattatore più amato di Mediaset. Sonia ha rilasciato un’intervista molto intima al settimanale Chi e ha confessato qual è il loro segreto e, soprattutto, come procede ladopo tanti anni di matrimonio. Laha dichiarato: «Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era». LEGGI ANCHE: Johnny Depp è di nuovo single? Stando a quanto sostiene la donna, lei e Paolo si sono alternati: un tempo era lei ad essere la dolce della coppia, mentre oggi è lui. Chi ...

