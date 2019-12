Alluvione Senigallia | 8 rinviati a giudizio | anche il Sindaco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tutti a processo gli otto indagati per l’didel 3 maggio 2014, che provocò quattro morti e ingenti danni. Il gup del Tribunale di Ancona Francesca De Palma ha rinviato aildiMaurizio Mangialardi e altre sette persone. Il dibattimento si aprirà davanti al collegio il 6 ottobre 2020, a sei anni di distanza dai fatti. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, inondazione, lesioni, abuso di ufficio, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico. Nessuno degli imputati ha fatto richiesta di riti alternativi, scegliendo il procedimento ordinario. Il 3 maggio, dopo piogge torrenziali, esondo’ il fiume Misa e l’acqua e il fango entrarono in centinaia di abitazioni e attivita’ lavorative che furono gravemente danneggiate, dal lungomare al centro cittadino fino alle frazioni. Una delle ...

