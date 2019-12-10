Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) Traffico SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E AURELIA E ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, NOMENTANA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI IN CITTÀ A TERMINI SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIALE ENRICO DE NICOLA, ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA, IN ...
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17 : 30: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER ...
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
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