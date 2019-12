Terremoto Mugello | terminati i controlli del Genio Civile | “Puntellare la chiesa a

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per la parrocchia di San Silvestro a Barberino di(Firenze) “abbiamo chiesto ai vigili del fuoco di fare una messa in sicurezza della, che deve essere puntellata. Le opere d’arte sono già state trasportate tutte a Firenze da ieri”. Lo ha detto Andrea Pessina, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato, riguardo alla situazione di una delle chiese colpite dalche ha interessato l’area del. Parlando poi delladel convento di Bosco ai Frati a San Piero a Sieve, Pessina ha detto che per quanto riguarda il campanile, controllato questa mattina, “c’è qualche lesione, ma niente di grave, l’unica parte del complesso in situazione critica è la zona dell’altare della. Per mettere l’altare in sicurezza stiamo pensando di costruirci una protezione. Intanto ...

