Ripresi i lavori in Commissione Bilancio del Senato sulla manovra

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Settimana importante per la nuovaeconomica. Sonoindel, molti gli emendamenti in discussione. Settimana importante per la. Sono molti gli emendamenti presentati indai relatori. E ci sono questioni spinose da risolvere. LEGGI ANCHE>>>Renzi: “Foto di casa Formigli sui social? Una porcheria”. L’ex premier … L'articoloindelproviene da www.meteoweek.com.

cescverducci : Ripresi i lavori della Bilancio. Avanti fino a domattina.È l'atto parlamentare più importante. Decide dove prendere… - RobertoKenn19 : RT @cescverducci: Ripresi i lavori della Bilancio. Avanti fino a domattina.È l'atto parlamentare più importante. Decide dove prendere le ri… - twittopoco1 : RT @cescverducci: Ripresi i lavori della Bilancio. Avanti fino a domattina.È l'atto parlamentare più importante. Decide dove prendere le ri… -