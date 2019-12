Nuovo missile di Paragone sul M5s | «Non voto per il Mes Hanno stravolto il nostro

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigisempre più dissidente. Parlando in Transatlantico della risoluzione sul fondo Salva Stati che sarà votata domani, attacca senza mezze misure: «Stiamo stravolgendo ilprogramma elettorale» e annuncia che «al 90%» il suo «alla risoluzione sul Mes sarà negativo». «Non si può dire che si fa solo “un pochino di Mes” e non tutto – continua– Se anche il Movimento decide di stare da quella parte, significa che ha deciso di diventare europeista – ha aggiunto – Ma non siamo arrivati in Parlamento in questo modo, l’abbiamo fatto sulla base di un programma elettorale. Io non mi sono mai sognato di dire che avrei migliorato il Mes». Il senatore e giornalista conclude dando una propria lettura del calo di consensi del Movimento: «Poi qualcuno si chiede perché perdiamo ...

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #CoreaNord annuncia nuovo test missilistico ma non svela il tipo. #Pyongyang in pressing sugli #Usa nel negoziato sul #… - GPiziarte : RT @luigidegennar: Gli USA e la NATO sbeffeggiati dalla dittatura islamica turca Il nuovo sitema S-400, acquistato dalla Russia, testato co… - bosottiS : RT @luigidegennar: Gli USA e la NATO sbeffeggiati dalla dittatura islamica turca Il nuovo sitema S-400, acquistato dalla Russia, testato co… -