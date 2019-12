Nuoto | Campionati Italiani 2019 invernali | i tempi limite per la qualificazione a Tokyo

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo l’esaltante edizionedegli Europei diin vasca corta che si è chiusa a Glasgow (Gran Bretagna) e che ha visto l’Italia realizzare il record di medaglie e centrare la prima posizione nella classifica a punti, si pensa agli Assolutia Riccione, primo evento dialle Olimpiadi di2020. I nostri portacolori infatti, secondo quanto previsto dal regolamento pubblicato dalla FIN, avranno a disposizione degli eventi specifici per ottenere iche varranno il pass. Le manifestazione saranno appunti icitati (12-14 dicembre), gli Assoluti primaverili (17-21 marzo 2020) e il Trofeo Settecolli (26-28 giugno 2020), a condizione che i crono ottenuti siano uguali o migliori di quelli previsti, parlando delle specialità individuali.– ASSOLUTICome si può evincere dalla tabella, si tratta di ...

Coninews : 6 ori?? 7 argenti ??e 7 bronzi ?? Ai campionati europei di #nuoto in vasca corta, a Glasgow, un record di medaglie per… - FINOfficial_ : Ufficiale. La 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e… - federcronos : RT @Coninews: 6 ori?? 7 argenti ??e 7 bronzi ?? Ai campionati europei di #nuoto in vasca corta, a Glasgow, un record di medaglie per l'Italia… -