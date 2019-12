Musica e prevenzione | Area Medina presenta “O’ssaje comme fa o core”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUn progetto, dove, in una collaudata sinergia, daranno vita ad una serata unica nel suo genere, unica per i suoi fini. Ideato da, gruppole che da circa 20 anni omaggia Pino Daniele portando la suain tante piazze e locali di tutta l’Italia, ha trovato la collaborazione dell’IRC, Gruppo Italiano per la rianimazione Cardiopolmonare, che dall’ottobre del 1994 opera con lo scopo primario di diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia., informazione e formazione sulla, si alterneranno con un unico filo conduttore……. il CUORE. Grandi artisti, quali Elisabetta Serio, Pietro Condorelli, Roberto Giangrande, Michael Rosen e Alessandra Tumolillo (alcuni dei quali hanno avuto il piacere e l’onore di suonare con Pino), hanno ...

