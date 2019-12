LIVE Inter-Barcellona | Champions League 2020 in DIRETTA | Suarez parte dalla panchina

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Qualora dovesse raggiungere gli ottavi di finale, l’si qualificherebbe alla fase a eliminazionediper la nona volta nelle ultime 10cipazioni al torneo. L’unica eliminazione alla fase a gironi è arrivata nella stagione passata 20.37 Una vittoria dell’(con qualsiasi risultato) assicurerà ai nerazzurri la qualificazione alla fase ad eliminazioneper la nona volta nelle ultime 10cipazioni: l’ultima volta che l’non trovò l’accesso al turno successo capitò proprio nella passata stagione, quando si piazzò 2a nel girone alle spalle die Tottenham. 20.34 Il, che è già sicuro di essere primo nel girone per la tredicesima volta consecutiva, può centrare la seconda vittoria consecutiva fuori casa in. Non succede dall’aprile del 2015. 20.31 ...

Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - Inter : ?? | DIRETTA Quest'anno il Natale nerazzurro ha un nome e un cognome: ???? Ricky Rasola Vi aspettiamo live alle ore… -