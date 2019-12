L' Europa del dopo-Merkel | von der Leyen o Macron?

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Consiglio europeo del 12-13 dicembre segna l’effettivo “decollo” di un ciclo quinquennale delle Istituzioni europee con l’esordio collegiale della presidente della Commissione Ursula von dere del presidente dello stesso Consiglio europeo, il belga Charles Michel. Si tratta di un “fatto” che non può essere considerato un “evento” in quanto le Istituzioni hanno una vita propria che accoglie i cambiamenti con una certa lentezza. Si tratta però certamente di una “novità” nella quale cominceranno a delinearsi le linee politiche, le leadership e le alleanze che segneranno il quinquennio 2019-2024. Nel Consiglio europeo dei prossimi giorni ci sono due tipi di argomenti: quelli scritti nell’ordine del giorno e quelli esistenti nei fatti.Transizione alo von der?Nei fatti lo ...

