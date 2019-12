La riforma del processo civile ridimensiona la conciliazione

ilsole24ore

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per effetto delle misure contenute nel Ddl delega per le liti in materia di contratti bancari, assicurativi, per colpa...

pietroraffa : Si dice che la riforma del #Mes (il Meccanismo europeo di stabilità) sia stata scientificamente posta al centro del… - Mov5Stelle : A partire dal giudizio per il “lodo Mondadori” fino al più recente caso “De Gregorio”, i processi a carico del lead… - TgLa7 : #Francia, Riforma delle pensioni: alle sette del mattino ci sono gia' circa 500 chilometri di ingorghi e code nella… -