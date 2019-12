In piazza per chiedere esuberi zero

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) È in corso aSanti Apostoli a Roma la manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, prima tappa di una settimana di mobilitazione. Nel cuore di Roma sono arrivati operai di tante aziende in crisi, tra cui un migliaio di metalmeccanici della ex Ilva. “Noi non vogliamo lasciare per terra nessun lavoratore e nessuna lavoratrice. Da Alitalia all’Ilva vogliamoe piani industriali seri e importanti che diano prospettive”, ha scandito Annamaria Furlan, leader della Cisl.“Arcelormittal ha sbagliato ad andare in tribunale: deve tornare al tavolo e trattare, a partire dall’accordo firmato con i sindacati”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “Siamo stanchi di parole e promesse, oggi vogliamo i fatti o ci mobiliteremo”. “Per cambiare sistema - ha detto Landini dal palco ...

