Dove va la Spd tedesca? Con nuova leadership si smarca da governo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma, 10 dic. (askanews) – Sarebbe stato il malcontento a spingere gli iscritti alla Spd il 30 novembre a scegliere i due nuovi presidenti del partito, Norbert Walter Borjans e Saskia Esken, praticamente due semi-sconosciuti che hanno battuto un pezzo da novanta come il ministro delle Finanze e vice-cancelliere Olaf Scholz (e la sua compagna di tandem Klara Geywitz). Il politologo e consigliere scientifico della Friedrich Ebert Stiftung (Fes) a Roma, Michael Braun, a margine di un incontro con la stampa ha spiegato: “Nella Spd si è accumulato un grande scontento, se vogliamo anche in chiave anti-establishment, c’era il malcontento verso la Grosse Koalition, la coalizione con i democristiani, ma c’era anche lo scontento con unadel partito che non sembrava in grado di risolvere la forte crisi del partito”. Per la prima volta nel partito che fu di ...

