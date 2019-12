Coppa Italia femminile | il derby Inter-Milan live su TIMVISION

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dove vedere– Un anno fa, era il 9 dicembre 2018,si affrontarono per la prima volta nella loro storia negli Ottavi di. Il match terminò 5-3 per le rossonere che, mesi dopo, riuscirono a imporsi anche nella prima stracittadina disputata in Serie A (3-1 … L'articolo, ilsu

acmilan : ? Just in ? Coppa Italia Round of 16: #MilanSPAL to be played on 15 Jan by 5.30 pm CET ? Gli Ottavi di… - acmilan : Back to business on the eve of the Coppa Italia derby ?? Rossonere di nuovo al lavoro alla vigilia del Derby di… - OfficialASRoma : ?? Parma-Roma di Coppa Italia si giocherà giovedì 16 gennaio alle 21:15 #ASRoma -