Come è andato l’incontro tra Putin e Zelensky

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il tanto atteso incontro tra Vladimire Volodymyr, svoltosi ieri a Parigi, ha prodotto alcuni risultati positivi in merito alla risoluzione del conflitto nel Donbass ma non è riuscito a sbloccare del tutto la situazione. C’era, però, da aspettarselo: il summit era anche il primo faccia a faccia tra i due capi di Stato dall’inizio dei rispettivi mandati ed il primo meeting nel “Formato Normandia”, cioè con la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron e della Cancelliera tedesca Angela Merkel, dal 2016.hanno concordato su uno scambio totale di prigionieri tra le due parti e sull’implementazione di un cessate il fuoco nell’Ucraina orientale: misure destinate ad aumentare la fiducia tra le parti ed a facilitare, in un prossimo futuro, un’ulteriore distensione tra Mosca e Kiev. Passi in avantiha ...

CarloCalenda : Provate cosi. Mittal perde soldi da un anno. Come mai non ha licenziato? Risposta: perché non poteva data la vigenz… - borghi_claudio : O il trattato è modificabile e allora Gualtieri è un inetto e l'eurogruppo delira o conte dice balle clamorose O i… - emi_bat : RT @CafeGeopolitico: Buongiorno! In attesa di parlare del nuovo candidato alle #primarie dei democratici #USA (ne parleremo domani), oggi a… -