Leggi la notizia su ilmattino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)potenziale rischio per bimbi e donne incinte: a lanciare l'è il Comitato sicurezza alimentare con una nota e un video pubblicati sul portale del...

jeanontwitt : @ErnestoNatali @Giacinto_Bruno Hanno per caso spiegato perché l'allarme riguarda solo merendine o bambini? La latti… - Katya27023330 : RT @fendente1: Il Messaggero Salute: Alluminio, allarme Ministero della Salute: «Non usatelo per avvolgere le merende dei bimbi». https://t… - zazoomnews : Alluminio allarme ministero Salute- Non usatelo per incartare cibo per bambini - #Alluminio #allarme #ministero -