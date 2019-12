A Natale | regala i cibi che fanno bene alla salute

dilei

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una piantina di peperoncino, e ancora del buon olio extravergine di oliva, cioccolata, frutta secca, biscotti, pandori artigianali o un profumatissimo caffè. Acquistare un dono natalizio consapevoli del fatto che attraverso quel piccolo gesto stiamo supportando una buona causa faal cuore, ma soprattutto. Sono tante, infatti, le organizzazioni non profit che ogni anno mettono a disposizione dei loro sostenitori prodotti alimentari dalle spiccate proprietàfiche per lache, una volta acquistati, doneranno a loro volta speranze di cura a molte altre persone. Boules di cioccolato La lattina solidale con bonbon di cioccolatocrema di nocciola di EMERGENCY è un regalo all’insegna del riciclo. La lattina, infatti, si può trasformare in portapenne, in salvadanaio o più, semplicemente, in porta oggetti. La cosa più importante è che con questo regalo ...

