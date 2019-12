Uccide la figlia disabile | il gesto della mamma di Orbassano sembra una follia Non lo è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Era già successo. Non è la prima volta che accade e, purtroppo, non sarà l’ultima. Una madre anziana che prova a togliersi la vita ingerendo una massiccia dose di farmaci e dopola. È terribile, è orribile, è incomprensibile a chi non vive la disabilità di un figlio gravissimo e vede il tempo passare inesorabile. Nessuno potrà stare accanto ad un figliograve come un genitore. Nessuno potrà nemmeno lontanamente accudire un figliocome una madre. Nessuno. Questo la anzianadise lo sarà ripetuto un miliardo di volte da sola e con suo marito. Anche quando, costretta dopo quarantaquattro anni di vita insieme, avevano deciso che una residenza protetta sarebbe stata la condizione migliore per la loro. La vita con un figlioscorre su altri binari, riserva emozioni e delusioni incomparabili se paragonata a quella con un ...

