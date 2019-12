Sì | anch’io ero a Rimini con le Sardine E ho respirato un’atmosfera mai percepita prima

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Quanto è grande il cervello di una sardina? Non più di 1 grammo. Quando è grande il cervello di una persona? Circa 1500 grammi. È enorme la differenza tra il cervello di una sardina e quello di un uomo. Così come è notevole la differenza tra una sardina qualsiasi e il peso massimo della comunicazione politica nazionale: Matteo Salvini. In questi giorni lascia sorpresi la diffusione del movimento “ittico“. Com’è possibile che dopo decenni di torpore qualcosa stia iniziando a muoversi nel corpo sociale? E no, per favore, non scherziamo citando movimenti studenteschi che son durati il tempo di una gita, o alcuni girotondi snob. Ma neppure il Movimento 5 stelle degli inizi gli assomiglia. Leinsieme contro la paura Certamente lereagiscono a uno stimolo di paura: proprio per questo si sono raggruppate in banchi. Soltanto che non si tratta della paura radicata ...

