Miss Universo 2019 è Zozibini Tunzi/

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è la sudafricana. La 26enne è stata incoronata ad Atlanta. Battute Madison Anderson e Sofia Aragon. ATLANTA (STATI UNITI) –è la sudafricana. L’assegnazione della corona e della fascia è avvenuta ad Atlanta, in Georgia, nella serata di domenica 8 dicembre. La 26enne ha battuto nella finale a trePorto Rico Madison Anderson e la messicana Sofia Aragon. L’incoronazione, come previsto dalla prassi, è stata effettuata dalla filippina Catriona Gray, la vincitrice della scorsa edizione. Chi èNata in Sudafrica il 18 settembre 1993,si è avvicinata al mondo della moda sin da giovane senza mai tralasciare gli studi. La 26enne, infatti, è laureanda in Pubbliche Relazioni all’Università di Cape Town. Un percorso andato di pari passo a ...

