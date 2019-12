Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna | ok del Consiglio comunale Il sindaco Merola

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sinisasaràdi. Lo ha deciso ildel capoluogo emiliano, come annuncia su Facebook ilVirginio. “Un bel voto, una discussione positiva su un tema delicato come la malattia e il modo di affrontarla”, ha scritto il primodopo il via libera dell’aula. Il voto è stato “un ulteriore gesto d’affetto per l’allenatore dele per la sua famiglia” nonché “un sincero ringraziamento per i medici e i sanitari che lo stanno curando in una nelle nostre strutture di eccellenza”.ha quindi ringraziato tutti per il voto e ricordato che “in questi mesi difficili” la città “ha voluto essere vicina a” e “in molti hanno potuto comprendere i valori che la nostra città sa esprimere”. Da luglio il tecnico dei rossoblù ...

