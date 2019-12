Maria De Filippi struccata | la conduttrice sembra un’altra FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Deè senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Il pubblico la considera anche una donna di gran classe, che nella sua semplicità ha saputo restare al passo con i tempi, raffinando il suo fascino anche con il passare degli anni. Oggi, dopo anni e anni di esperienza, è un po’ una mamma per i giovanissimi di “Amici” e per i ragazzi del trono classico di “Uomini e Donne”, nonché un’icona per tutti i fan delle sue trasmissioni.Dee lo scatto dal passato Siamo abituati a vederla sempre composta ed elegante, anche nella sua semplicità. Tra tutte le sue colleghe è l’unica a non amare fronzoli, accessori vistosi e paillettes.Deè una donna e unache predilige l’essenzialità. Nonostante questo, nelle ultime ore è spuntata una sua...

Stregatto9 : Wow uno strafigo che lavora in TV mi Taga su fb insieme a una sfilza di altre sue amiche e adesso mi accorgo dove l… - lillydessi : Maria De Filippi senza trucco: la foto che non ti aspetti | - lillydessi : Belen come Maria De Filippi: ecco quanto pesano le donne di Tu si que vales -