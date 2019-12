Manovra | ecco come cambia | su le accise sulla benzina e la tassa sulla fortuna

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In Senato è stato presentato un nuovo pacchetto di emendamenti che sono il risultato dell'intesa raggiunta in chiusura alla scorsa settimana. Il tutto mentre le scadenze si avvicinano. Le modifiche del governo allapeseranno circa 1,1 miliardi di euro sulle casse statali. Il taglio allaa Robin tax farà incassare 455 milioni in meno, a cui si aggiungono i circa 330 milioni di minori entrate da sugar e plastic tax. Il crollo delle entrate sarà finanziato attraverso l'aumento dellazione sui giochi. Possibile nuova stangata anche per le

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. #Manovra, ancora caos-incertezz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. #Mes, tra realtà e favole pro G… - msgelmini : #Manovra Nuove clausole di salvaguardia e aumento delle accise sui #carburanti dal 2021. Ecco la ricetta del govern… -