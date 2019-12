La ricetta della torta-albero di Natale

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) LadiLadiLadiLadiNon sembra sia facile da fare, e invece lo è, e in un’ora circa si può riuscire a preparare unabuona e divertente, che si mangia come un lecca lecca o un gelato stecco. Unadidi cioccolato, ideata da Angela De Santis (@ackyart, Angeladesantis.it) che dopo essere stata legale di banca ha scoperto l’amore per la cucina. E, in questo caso, lo ha messo a disposizione di Samurai e del trend di mangiare con lo stecco (o con lo stuzzicadenti), anche se in questo caso si usa una cannuccia colorata. Un modo semplice che permette a tutti di realizzare idee originali con accessori ecosostenibili e molto semplice, l’«effetto samurai». Ecco come si fa: Difficoltà: Facile Tempo di preparazione: 20 ...

CarloCalenda : Vuoi imparare a cacciare con le trappole? Vuoi la ricetta della lepre con la Fanta? Iscriviti ad @Azione_it e vengo… - Cucina_Italiana : Mettiamoci ai fornelli per preparare un #dolce della tradizione come questo fantastico #zabaione, una crema di tuor… - Notiziedi_it : Ricetta spaghetti con le vongole, un primo piatto della tradizione campana -