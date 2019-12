eFootball PES 2020 Lite è reale | come giocare gratis a PES 2020 su PS4 | Xbox One e PC

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo l'acclamato titolo completo, è ora PESa portare il grande calcio di Konami su personal computer e console di ultima generazione. Con il trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, la compagnia giapponese ha infatti annunciato che la versione gratuita della sua simulazione sportiva è disponibile per il download per tutti i curiosi o per gli appassionati che, magari in attività sul rivale FIFA 20, vorrebbero provare i campi da calcio della casa di Metal Gear Solid e Castlevania. https://www.youtube.com/watch?v=LtEdK5QmR0M&feature=emb title La possibilità di scaricare senza costiPESparte da oggi, 9 dicembre 2019, su PC eOne, mentre i possessori di PlayStation 4 dovranno attendere fino a mercoledì 11 dicembre. Questa edizione free-to-play, assicurano gli sviluppatori, include tutte le più apprezzate caratteristiche ...

