Contursi Terme | ex locali commerciali chiusi da anni | trasformati in osterie per due

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Ex botteghe dismesse trasformate indi cucina tipica locale a base di olio extravergine di oliva. È un vero e proprio esperimento sociale di rivitalizzazione del piccolo borgo dell’entroterra salernitano, quello realizzato questo weekend, nell’ambito dello svolgimento della festa dell’olio di oliva che si è tenuto nella città delle sorgenti termali adove un gruppo di cittadini privati, riuniti sottoforma di comitato, ha riaperto al pubblico per due giorni, gli exdel centro che eranoda, trasformandoli in vere e proprie. Una singolare iniziativa messa in campo dal Comitato Santa Caterina presieduto da Rosa Bellosguardo, che ha organizzato, autotassandosi e senza finanziamenti pubblici, una due giorni di workshop, degustazioni enogastronomiche di prodotti ...

