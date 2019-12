Benevento ricorda Primo Levi a 100 anni dalla nascita e 40 anni dalla vittoria del Premio

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutia centoe quarantadelStrega. L’iniziativa che gode del patrocinio morale della Comunità Ebraica di Napoli, è organizzata dall’Università del So, dal Circolo Culturale Manfredi e da Rotary Club di. L’incontro si svolgerà giovedì 12 dicembre alle ore 17.00 nella Sala Letture del Dipartimento DEMM dell’ateneo sta, in Piazza Arechi II, e vedrà come relatori lo scrittore Marcello Kalowski e la professoressa Maria Cristina Donnarumma, Amica della Domenica, votante alStrega, che tracceranno le fasi più significative e importanti della vita di. Coordinatigiornalista Enza Nunziato, sono previsti i saluti del direttore del DEMM Massimo Squillante, del presidente del Circolo Manfredi diQuirino Tirelli e del presidente del ...

