calcioefinanza

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ha ufficializzato i conti relativi alla stagione 2018/. I Colchoneros hanno chiuso l’ultimo esercizio conordinari per 357,65 milioni di euro (+22,4% rispetto al 2017/2018), un risultato che ha portato a un utile(13,96 milioni) e che il club diprevede di migliorare anche per il/2020 (364,51 milioni, +1,9%). … L'articolonel/20

Jon_LeGossip : Atletico Madrid have to 'shift' Diego Costa to sign PSG's Edinson Cavani - - salvione : 'Atletico Madrid su Gabigol, l'Inter fissa il prezzo' - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Atletico Madrid record, ricavi a oltre mezzo miliardo nel 2019/20 -