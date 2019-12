Arriva la neve sopra i 100 metri Vento | pioggia e temporali su tutta l' Italia tranne al

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ancora maltempo. Dopo un inizio di dicembre piuttosto tranquillo, con poche piogge e le prime gelate in pianura al Nord, il tempo cambierà radicalmente nei prossimi sette giorni, attraverso continui stravolgimenti:, nubifragi e mareggiate colpiranno l’da Nord a Sud. Stando a quanto riporta ilmeteo.it: “Nella giornata di oggi cominceranno ad affluire venti di Maestrale via via più forti sui bacini occidentali mentre domani il Maestrale verrà sostituito dalla Tramontana e dalla Bora che soffieranno impetuosa”.Piogge ecolpiranno l’Abruzzo e il Molise, dove lascenderà fini 1000. Altro maltempo interesserà il Sud cone possibili grandinate. Al Nord invece il cielo sarà sereno.I venti settentrionali continueranno a soffiare anche mercoledì ...

