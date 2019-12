Ancelotti | «La qualificazione in Champions non può cancellare quel che non è stato fatto

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Conferenza stampa di Carloalla vigilia di Napoli-Genk ultima partita del girone diLeague. Il futuro «Parlo quotidianamente col presidente, siamo tutti concentrati sulla partita di domani. La vigilia la vivo come una grande opportunità, come sempre, di riuscire a ottenere un obiettivo importante che è la. Valutazioni legate alla partita». «Mi compete di scegliere la formazione giusta, la strategia migliore, di tornare a fare una partita convincente come hatante altre volte, soprattutto in. Dopo la partita, farò riflessioni legate alla partita. Spero di fare riflessioni positive, nell’ultimo periodo le riflessioni positive sono state veramente poche». «Non basta lainper fare il punto in questo periodo. Lainnon puòlo che non èbene, soprattutto in ...

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ????? #Napoli - Carlo #Ancelotti: 'Dopo la partita contro il #Genk dovrò fare delle riflessioni sulla partita proprio come f… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Ancelotti: 'Quello che è fatto è fatto. Si deve valutare quello di buono fatto in #ChampionsLeague e quello di poco b… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ????? #Napoli - Carlo #Ancelotti: 'Dopo la partita contro il #Genk dovrò fare delle riflessioni sulla partita proprio come f… -