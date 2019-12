Sollevamento pesi | Europei Youth 2019 | triplo oro per Sergio Massidda | più attardati

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Arrivano buone notizie per i colori azzurri da Eilat, in Israele, dove sono in corso glidi, con l’italianocapace di conquistare tre medaglie d’oro nella categoria riservata ai -55 kg, aprendo il proprio dominio già nello strappo, ingaggiando un duello con il russo Albert Sharkov. Entrambi entrano in scena ai 102 kg, proseguendo fino alla terza prova. Quialza correttamente 107 kg e Sharkov non gli sta dietro, aggiudicandosi il primo titolo di giornata. Tutto più semplice nello slancio, dove il giovane sardo già al primo tentativo balza in cima alla graduatoria, con la misura di 125 kg e non gli occorre più entrare in pedana. Arriva dunque anche la medaglia più pregiata anche nella classifica totale, accumulando 232 kg, superando il russo Sharkov con 227, e il rumeno Krupla, bronzo con 223. “Finalmente, era il ...

