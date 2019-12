Sardegna | proposta di legge per costruire in riva al mare A firmarla il consigliere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Via libera al cemento sulle coste della. Lo prevede ladipresentata dalregionale Antonello Peru, già dominus di Forza Italia, approdato due mesi fa alla corte di Giovanni Toti diventando l’esponente di spicco di ‘Cambiamo!’ in. Il testo ‘aggiorna’ il Piano casa di berlusconiana memoria con l’obiettivo dichiarato di riqualificare il patrimonio urbanistico dell’isola. Come? Con nuove colate di cemento a due passi dal. Nello specifico, albergatori e imprenditori agricoli potranno usufruire di un incremento volumetrico del 30 per cento anche entro i 300 metri dalla linea di battigia, mentre i pti si dovranno accontentare del 20 per cento di cubatura in più, ma solo tra i 300 metri e i due chilometri dalla linea di costa. Peru è uno dei consiglieri eletti indefiniti “impresentabili” ...

StefanoFlajani : RT @CpiSardegna: L'articolo di Sardegna live sulla nostra azione di oggi. Stop agli sbarchi - MarcoCucca1 : RT @CpiSardegna: L'articolo di Sardegna live sulla nostra azione di oggi. Stop agli sbarchi - giuliramone : RT @CpiSardegna: L'articolo di Sardegna live sulla nostra azione di oggi. Stop agli sbarchi -