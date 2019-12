Pd: "Di Maio dica se si fida di Conte"

"La domanda è se Dipensi diancora quello che pensava quando lo ha proposto premier".E' la domanda che pone il vicesegretario del Pd, Orlando, sul Corsera. "Perchè in una coalizione, con forze molto diverse, il presidente del Consiglio è il punto di equilibrio. Se è venuta meno la fiducia sarebbe più onesto intellettualmente dirlo". Orlando mette in guardia:"Senza rendersi conto così si rischia di arrivare alle elezioni, inavvertitamente". "Non hanno interessi né Renzi a votare, né Dia tornare con Salvini".(Di domenica 8 dicembre 2019)