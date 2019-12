Mes | Roberto Gualtieri a Mezz' ora in più | Matteo Salvini ha fatto terrorismo

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Le avevamo sentite tutte. O quasi. Già, perché ora abbiamo anche un ministro dell'Economia,, che didà del "terrorista" a. Il durissimo attacco piove nel corso dell'intervista concessa da'Ora in più, il programma di Lucia Annunziata della domen

riotta : L'#Italia ha negoziato vari punti a proprio vantaggio #Mes in Europa e rinegoziarlo lo peggiorera' per noi spiega b… - roberto_carboni : RT @GhitaIacono: Questa non è #HongKongPolice di cui parlano i TG esaltando i terroristi di Hong Kong che mettono a ferro e fuoco la region… - roberto_marcato : ? Il freddo non ci ferma, fermiamo il #Mes! #stopMES #Marcato #Salvini #Lega @LegaVeneto @matteosalvinimi… -