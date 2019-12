Massa Carrara | orfane dopo omicidio-suicidio L' INPS chiede un risarcimento da 124mila

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono passati sei anni dal brutaledi Cristina Biagi, 38enne di Marina difreddata a colpi di pistola del suo ex marito, Marco Loiola, che si tolse la vita subito, e ora a quella tragedia si sarebbe aggiunta anche la beffa da parte dell', che avrebbe chiesto undieuro alle due figlie della coppia, oggi ancora minorenni.Loiola, prima di uccidere l'ex moglie e suicidarsi, sparò all'uomo che credeva avesse una relazione con Cristina Biagi, un uomo di 54 anni rimasto invalido a causa di quei colpi di pistola. Proprio per questo motivo l'ha deciso di rivalersi sugli unici eredi di Loiola, le due figlie minorenni che dal giorno della tragedia vivono coi nonni.Se la famiglia non verserà quella somma all', l'ente procederà col recupero coattivo. Lo ha spiegato a La Nazione dil'avvocato della famiglia Biagi, Francesca Galloni:Agli ...

