Lutto nel giornalismo | è morto Massimo Bertarelli

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Angelo Scarano Aveva iniziato la sua carriera nel 1964 come redattore al Guerin Sportivo. Poi la sua strada professionale si incrocia con con quella de ilGiornale Addio a, giornalista e critico cinematografico. Aveva iniziato la sua carriera nel 1964 come redattore al Guerin Sportivo. Poi la sua strada professionale si incrocia con con quella de ilGiornale.infatti è stato uno dei fondatori insieme a Indro Montanelli e Mario Cervi. Per il quotidiano di via Negri si è occupato di diverse ribriche come ad esempio "Film in tv", "Guida ai film" e "Il dito nel video". In seguito ha anche collaborato con una video-rubrica cinematografica settimanale per il sito de Il Fatto Quotidiano. Tra le sue opere si ricordano "1500 film da evitare", Gremese Editore e "Il cinema italiano in 100 film" sempre di Gremse Editore. Diversi colleghi lo hanno ricordato ...

