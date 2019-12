Inter-Barcellona in tv su Canale5! Orario | come vederla in chiaro | probabili formazioni

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Terminerà martedì 10 dicembre, per i primi quattro raggruppamenti, la fase a gironi della Champions League di calcio: si giocherà alle ore 21.00 infatti, match valido per la sesta ed ultima giornata. Le duescenderanno in campo in contemporanea con l’altro match del Gruppo F, Borussia Dortmund-Slavia Praga. Di seguito il programma dettagliato e l’della sfida della sesta giornata della Champions League 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv insu Canale 5 ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Mediaset Play ed in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sportal solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. PROGRAMMASesta giornata di Champions League Martedì 10 dicembre, ore 21.00Diretta tv ...

