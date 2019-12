Incidente al cimitero di Chiari | la bara si rompe e fuoriesce la salma

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Durante alcune operazioni di estumulazione aldi, agli operai incaricati dal Comune sarebbe capitato uninsolito e scioccante. Durante i lavori unasarebbe loro scivolata e, urtando con il terreno, si sarebbe rotta facendo fuoriuscire laaldiA riportare la notizia sono stati alcuni cittadini che si erano recati al camposanto per far visita e dire una preghiera ai propri defunti. Una di loro ha denunciato quanto accaduto tramite un post su Facebook, spiegando nel dettaglio la scena a cui si sarebbe trovata ad assistere. Ha raccontato che, mentre si stava dirigendo verso le tombe dei suoi cari, ha notato degli addetti allo spostamento dei defunti da una tomba ad un’altra. “Già nel vedere che effettuavano questa cosa a quell’ora sono rimasta scioccata“, ha commentato incredula. Ma il peggio non è ...

