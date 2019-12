Esonero Semplici | De Biasi primo nome per sostituirlo

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Leonardorischia di essere esonerato dopo la sconfitta odierna contro il Brescia: Gianni Dein pole per subentrare SPAL-Brescia valeva più di uno spareggio salvezza e perderlo ha messo in serio pericolo la panchina di Leonardo. I biancoazzurri, attualmente, si trovano all’ultimo posto in classifica e la società di Mattioli ha avviato profonde riflessioni sull’allenatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, in caso diilvalutato per l’eventuale postè quello di Gianni De: l’ex Ct dell’Albania era già stato contattato dalla Spal due anni fa, quando l’avventura disembrava a un passo dalla conclusione. Leggi su Calcionews24.com

