Un mal di testa

(Di sabato 7 dicembre 2019) Immagina di visitare un ristorante, mangiare un piatto che di solito ordini e settimane dopo andare dal medico con un forte mal die convulsioni. Questo è successo di recente a un abitante della provincia di Zhejiang in Cina. Zhu Zhong-fa, 43 anni, ha mangiato un piatto tradizionale del suo paese chiamato “Hot-pot” , che combina un insieme di ingredienti, tra cui carni, funghi e frutti di mare, che insieme vengono cucinati in un brodo caldo. Zhu Zhong-fa non sapeva che questo cibo aveva colpito il suo corpo fino a un mese dopo, quando era andato in ospedale a causa di forti mal die convulsioni. Nel fare gli esami corrispondenti hanno trovato nel corpo dell’uomo, in particolare nel suo cervello, nel torace e nei polmoni, più di 700 tenie, che sono parassiti di solito alloggiati in pasti mal cucinati. ...

