Spagna | presunto stupro al Grande Fratello | gli sponsor vanno via

(Di sabato 7 dicembre 2019) Stuprata dentro la casa delin. Nell’edizione di due anni fa un concorrente, José Marìa López, dopo una festa dove tutti i concorrenti hanno ecceduto con gli alcolici, a quanto pare, ha abusato sessualmente della sua compagna di allora all’interno della casa, Carlota Prado. Dopo averla accompagnata a dormire e averla messa nel letto a causa dello stato di ubriachezza della ragazza, sotto le coperte ha iniziato a convincere Carlota ad avere un rapporto sessuale con lui. Nel video pubblicato dal sito El Confidencial, si sente distintamente la giovane dire “No, non posso” alle prime avance, per poi crollare in uno stato di sonno così profondo da non farla accorgere della penetrazione che sembra essere avvenuta sotto le coperte, per cinque minuti buoni, fino a quando uno dei responsabili notturni della produzione non ha detto, tramite altoparlante, una parola chiave ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - Anariveroy : RT @LorelayLur: Era ora, @Corriere era ora #CarlotaNoEstasSola6D «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor… - PabloPriegoJim1 : RT @Corriere: «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality -