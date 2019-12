Previsioni Meteo Abruzzo | “Da martedì 10 dicembre arriva la neve” | a Campo Imperatore

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Quest’anno, il weekend dell’Immacolata, tradizionalmente atteso dagli amanti degli sport invernali, non produrrà nessuna nevicata inma sarà caratterizzato da temperature al di sopra della media stagionale. “La neve arriverà10: una perturbazione proveniente dall’Europa centrosettentrionale porterà a un abbassamento delle temperature e a episodi nevosi, forse anche al di sotto dei mille metri“, afferma ilrologo Giovanni De Palma di.org, aggiungendo che “sicuramente ci saranno belle nevicate in montagna, soprattutto sui rilievi esposti ad Est“. L’esperto sottolinea che “fino a lunedì non ci saranno sostanziali variazioni, poi lunedì ci sarà vento di garbino earriverà la perturbazione. Le temperature al momento restano al di sopra delle medie stagionali, ma da– ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend dell'Immacolata - officialmenotz : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per questo weekend dell'Immacolata - cozzare2012 : Arriva freddo e neve! Monte Secchieta paradiso sportivo invernale! -