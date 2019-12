Nuova vittima di Epstein | Ebbi rapporti con il principe Andrea

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mariangela Garofano Proseguono le indagini sulle vittime del milionario accusato di pedofilia e morto suicida, Jeffrey. E adesso spunta unache sostiene di aver avutosessuali con ilLe vittime di Jeffreyaumentano di giorno in giorno. Ed ora spunta un’altra donna, che afferma di essere stata sfruttata dal magnate pedofilo. Ma la rivelazione non finisce qui: la donna avrebbe riferito ai legali delle vittime di aver avutosessuali con il. La notizia, riportata dal Mirror, aggraverebbe ulteriormente la posizione del duca di York. Il team di avvocati che sostengono le vittime distanno valutando quanto affermato dalla donna, per decidere se procedere con una denuncia formale. Una fonte interna alla vicenda ha rivelato che gli inquirenti stanno “svolgendo una rigorosa indagine” sulle ...

Marcello742 : @Viciupacciu Laml nuova vittima è Mike Miller - 2014Monaco : RT @Filomen30847137: Non creiamo una nuova vittima della Giustizia ingiusta: La Difesa è sempre legittima! #orgoglioitaliano #26gennaiovot… - giovannella58 : RT @Filomen30847137: Non creiamo una nuova vittima della Giustizia ingiusta: La Difesa è sempre legittima! #orgoglioitaliano #26gennaiovot… -