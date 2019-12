Manovra | Conte | Accordo totale Non è il Governo delle tasse

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) La quadra sullafinanziaria è stata trovata. Ad annunciarlo è stato Giuseppenel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Oggi abbiamo lavorato, in questi giorni e oggi c'è stato questo rush finale per mettere a punto gli ultimi dettagli sulla. Ora abbiamo un quadro completo. Abbiamo elaborato una proposta dimolto articolata che rispetto a quello che era il quadro iniziale è molto efficace. Abbiamo sterilizzato l'incrementoclausole dell'Iva per 23 miliardi e questo va ricordato. Abbiamo scongiurato un'imposizione sui consumi che avrebbe prodotto per effetto regressivo una probabile recessione economica con un aggravio di oltre 500 euro sulle famiglie. Non siamo il, ma quello che redistribuisce più soldi ai cittadini".Il Premier si è anche lanciato in un pronostico ottimistico: "dopo la legge di bilancio cambierà il ...

