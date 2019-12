Lazio-Juventus | gli highlights della Serie A – VIDEO

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019), gliA –E’ terminato il match tra, match valevole per laA. Si sono sfidate queste due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco glidel match. GliL'articolo, gliA –proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE BIANCONERI! FORZA, ANDIAMO A PRENDERCI I TRE PUNTI! LIVE MATCH ??… - juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… -